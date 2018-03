Diego Costa cobra vitória sobre Alemanha e Argentina para dar confiança à Espanha

A Espanha está levando a sério seus os amistosos preparatórios para a Copa do Mundo da Rússia. Tanto que escolheu adversários de peso para testar sua equipe, contra Alemanha e Argentina, nos próximos dias. Para o atacante Diego Costa, que está voltando ao time espanhol, serão testes importantes que a Espanha precisa vencer para conquistar confiança.

“Sabemos que são seleções muito duras. Serão duas partidas muito importantes em que temos que obter a confiança para ir para a Rússia”, declarou o atacante do Atlético de Madri. “Para ganhar uma Copa do Mundo, temos que ganhar dos melhores”, disse, ao reforçar o favoritismo da Espanha para o Mundial.

A seleção da Espanha, campeão da Copa de 2010, vai enfrentar a Alemanha nesta sexta-feira, em Düsseldorf. Na próxima terça-feira, o confronto com a Argentina será em Madri. Os dois jogos vão marcar o retorno de Diego Costa à seleção após nove meses. O atacante esteve afastado por lesão e também porque estava sem jogar no Chelsea, antes de seu retorno ao Atlético.

“Aqui estou eu, e dou graças. E espero fazer o melhor possível para retribuir a oportunidade”, declarou o brasileiro naturalizado espanhol, que considerou normal ficar fora da seleção porque esteve sem jogar em seu clube. “Se você não tem minutos em campo, é impossível ser convocado.”

De volta à seleção, Diego Costa garante estar se readaptando rapidamente na equipe. “Estou me adaptando muito bem, as coisas estão indo bem. O importante é estar aqui e aproveitar os minutos que tenho com o time”, projetou o atacante.