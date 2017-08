Diego Alves prega seriedade no Flamengo contra Paraná pela Copa da Primeira Liga

O goleiro Diego Alves ressaltou nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, que o Flamengo vai encarar a partida de quarta diante do Paraná, em Cariacica, pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga, com seriedade, apesar da opção do técnico colombiano Reinaldo Rueda de utilizar um time misto no duelo.

O jogador afirmou, em entrevista coletiva no CT Ninho do Urubu, que a competição, apontada por muitos torcedores como menos importante no calendário nacional, pode ser uma oportunidade para que atletas pouco aproveitados no elenco mostrem suas qualidades ou ganhem ritmo de jogo.

“Nós encaramos essa competição com muita seriedade. Ninguém gosta de perder, de se acomodar. Todos os jogadores que têm a oportunidade de jogar nessas partidas terão a chance de aparecer e mostrar que podem vestir a camisa do Flamengo. Não menosprezando nenhum time, mas sabendo que o calendário é apertado, temos a consciência de querer ser campeões”, frisou o goleiro.