Diante do Cruzeiro, time são-paulino vai desafiar a ‘maldição’ do domingo

Diante do Cruzeiro, domingo, no Morumbi, em sua primeira partida no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai enfrentar a “maldição do domingo”. O time não tem conseguido vencer quando joga no dia mais nobre do futebol mundial.

O último triunfo em um domingo aconteceu no dia 8 de abril, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, diante do Linense. O tricolor venceu por 5 a 0. Depois isso, começou o drama dominical são-paulino. Foram 11 partidas, considerando-se o Campeonato Paulista e o Brasileiro, com nove derrotas e dois empates. Obviamente, a marca curiosa está inserida na péssima campanha do time, que soma apenas 19 pontos em 19 rodadas e está na zona de rebaixamento do torneio Nacional. Antes da chegada de Dorival Junior ao Morumbi, por exemplo, o São Paulo chegou a ficar seis rodadas sem pontuar.

LEIA TAMBÉM: Titulares são poupados, mas Santos deve estrear com força máxima no Brasileiro

O problema é o domingo. A equipe chegou a vencer nos outros dias da semana, como a vitória épica sobre o Botafogo, quando o time perdia por 3 a 1 até os 38 minutos do segundo tempo e conseguiu virar para 4 a 3. Isso aconteceu em um sábado. A vitória sobre o Avaí, por 2 a 0, uma das cinco que a equipe conseguiu no torneio, foi obtida numa segunda-feira. E o triunfo sobre o Vasco, a recuperação do time após as derrotas para a Chapecoense e o tropeço no Atlético-GO? Quarta-feira. O empate suado diante do Grêmio, vice-líder e uma das potências da competição, com gol de Lucas Fernandes no fim do segundo tempo? Segunda-feira.