Deyverson diz que gols foram ‘pitada de açúcar’ e ajudaram no casamento

O atacante Deyverson, do Palmeiras, estava muito bem humorado e relaxado na entrevista coletiva nesta segunda-feira na Academia de Futebol. Depois de marcar os dois gols da vitória sobre o Flamengo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador se tranquilizou diante das críticas da torcida e até conseguiu amenizar problemas pessoais, pois considerou a atuação decisiva como “pitadas de açúcar” em sua vida.

No caminho ao estádio o elenco recebeu protestos da torcida e um dos alvos foi Deyverson. O jogador conseguiu se recuperar e garantiu a vitória por 2 a 0. “Foi um jogo saboroso, por causa dos meus companheiros e pelo momento difícil que estou passando no casamento, coisas que todo mundo passa. Mas minha esposa me apoiou, até já falei com ela bastante. Os gols foram como uma pitada de açúcar para meu sogro ficar mais adoçado”, brincou o palmeirense.

LEIA TAMBÉM: Willian e Luan escapam de punição do STJD e estão liberados no Palmeiras

A atuação ameniza as críticas depois da expulsão no clássico com o Corinthians, no domingo anterior, e volta a colocar Deyverson como um dos candidatos à vaga no ataque. Desde a chegada de Alberto Valentim ao comando, há cerca de um mês, o colombiano Miguel Borja é quem tem sido mais escolhido para a função. Deyverson ganhou oportunidade pois o colega está em viagem com a seleção do seu país.