Devoto de São Jorge, Renê Junior é apresentado no Corinthians: ‘Maior desafio’

O Corinthians apresentou neste domingo o volante Renê Junior, um dos reforços já confirmados para a temporada de 2018. Logo após o treinamento pela manhã no CT Joaquim Grava, em São Paulo – o último antes da viagem aos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup -, o jogador vestiu a camisa e concedeu a primeira entrevista coletiva. Uma curiosidade marcou a primeira pergunta feita: a medalha de ouro carregada por ele no peito, que é um desenho de São Jorge.

Nascido no Rio de Janeiro, Renê Junior, de 28 anos, disse ser ligado a São Jorge, o santo padroeiro do Corinthians. Além da corrente, o volante também possui uma tatuagem na perna em referência a ele. “Uma relação grande, um santo protetor onde carrego minha fé desde novo. Além da medalha, tenho a tatuagem também. Sou bastante apegado a São Jorge e é nele que carrego minha proteção”, disse.

Renê Junior foi contratado sem custos para o Corinthians, pois o contrato dele com a Ponte Preta venceu no último mês de dezembro, o que o deixou livre para assinar com o clube do Parque São Jorge por três temporadas – até dezembro de 2020. Em 2017, o volante disputou o Campeonato Brasileiro emprestado para o Bahia e chamou a atenção do técnico Fábio Carille.