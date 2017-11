Destaque nas últimas partidas, Marcos Vinícius se diz feliz no Botafogo

Contratado junto ao Cruzeiro em uma troca com o atacante Sassá, o meia Marcos Vinícius está feliz no Botafogo. Destaque nos últimos jogos do time comandado pelo técnico Jair Ventura, o jogador agora começou a fazer gols, como um na vitória sobre o Sport, na última quarta-feira, no Recife.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o tímido Marcos Vinícius falou do seu bom momento no Botafogo e acha que ainda pode render mais. “Fiz a escolha certa, estava precisando de outros ares. Vinha com bastante lesões no Cruzeiro, mas aqui não tive e pude dar sequência. Ele (Jair Ventura) sempre me pede para estar próximo da área, pois tenho uma boa finalização. Graças a Deus está dando certo”, afirmou.

Com o Botafogo na quinta colocação, com 51 pontos, o jogo deste sábado contra o Atlético Paranaense, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 34.ª rodada, é decisivo para as pretensões de vaga na Copa Libertadores.