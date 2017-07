Destaque, Jô adota a paciência para superar pênalti perdido no Corinthians

O meia Jadson destacou a postura do time em saber esperar para achar um espaço no meio da forte marcação do Botafogo. “A equipe deles veio com uma postura tática defensiva. Nós tivemos maturidades, trabalhamos a bola, criamos várias chances e a bola acabou entrando. O importante é seguir embalado”, comentou.

O atacante Jô foi o herói do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo, no estádio Itaquerão, em São Paulo. Entretanto, o jogador correu o risco de terminar a partida como vilão, já que teve um pênalti defendido pelo goleiro paraguaio Gatito Fernández. Ao final da partida, ele contou sobre como conseguiu dar a volta por cima e garantir mais um resultado positivo.

O volante Maycon acredita que o goleiro do Botafogo evitou que o resultado fosse conquistado de uma forma mais fácil e também lamentou a má atuação da equipe na primeira etapa. “Faltou um pouquinho de movimentação no primeiro tempo, embora tenhamos jogado bem. No segundo tempo, criamos as chances e conseguimos a vitória. Martelamos e o goleiro deles fez uma excelente partida”, afirmou.

O elenco corintiano folga nesta segunda-feira e volta aos treinos na terça pela manhã. O time retorna aos gramados para enfrentar a Ponte Preta, no sábado, às 19 horas, novamente no estádio Itaquerão. Com 29 pontos, o time do técnico Fábio Carille lidera o Brasileirão com sete pontos à frente do Grêmio, o vice-líder.

LEIA TAMBÉM: Campeonatos dos clubes de Americana têm agenda cheia no fim de semana