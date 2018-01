Destaque em jogo-treino, jovem Rodrygo festeja ‘experiência incrível’ no Santos

Com apenas 17 anos, Rodrygo vai conquistando aos poucos o seu espaço no Santos. Se em 2017 o jovem recebeu chance do então técnico interino Elano nos minutos finais de duas partidas do Campeonato Brasileiro, o atacante iniciou a pré-temporada ao lado do grupo profissional e se destacou em jogo-treino contra a Portuguesa Santista na semana passada, com dois gols marcados no triunfo por 8 a 1.

Feliz e agora com a companhia de outras promessas da base recém-promovidas ao profissional, como Victor Yan e Lucas Lourenço, Rodrygo festeja as oportunidades e garante já estar integrado aos companheiros do elenco.

“Está sendo uma experiência incrível para mim. Já tinha subido ano passado e estou praticamente acostumado com o ambiente. Todos me receberam muito bem no fim da última temporada. Esse ano ainda subiram os outros meninos do sub-17 e do sub-20. Está sendo incrível”, afirmou, ao site oficial do clube.