Destaque em jogo-treino, Guilherme Costa aponta evolução do elenco vascaíno

Animado com a atuação do time no domingo, quando deu duas assistências e marcou um gol, Guilherme Costa minimizou a saída de alguns jogadores importantes – como Anderson Martins e Madson – e assegurou que o elenco evoluiu durante a pré-temporada.

Os problemas financeiros e a turbulência política não afetarão o Vasco para 2018. Essa foi a análise do meia Guilherme Costa nesta segunda-feira, um dia após a vitória no jogo-treino contra o capixaba São Mateus, por 4 a 0.

O desempenho no jogo-treino, segundo Guilherme Costa, foi um resumo do trabalho na pré-temporada. “Viemos em preparação de duas semanas treinando forte na pré-temporada. Esse jogo-treino foi para fechar com o pé direito. Fomos bem na partida, tivemos um bom volume, tanto no primeiro quanto no segundo time. Pude dar duas assistências e fazer um gol, mas o grupo inteiro está de parabéns. Agora é dar sequência no trabalho.”

O meia falou ainda sobre a perspectiva de ser mais utilizado em 2018. “Independente de estar atuando ou não, temos que estar bem sempre. A oportunidade surge no momento em que menos esperamos. Quando surgir, temos que estar prontos porque seremos cobrados da mesma forma que os que estão jogando. Procuro me dedicar muito nos treinos e fazer o que o professor Zé Ricardo pede”, completou.

Após o jogo-treino de domingo, o elenco se reapresentou nesta segunda e realizou atividades em campo reduzido, além de um trabalho de finalização. O Vasco estreia no Campeonato Carioca na próxima quinta-feira, contra o Bangu, no estádio de São Januário.