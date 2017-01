Destaque em jogo-treino, Cícero vê São Paulo mais forte para a estreia

Uma semana antes de estrear no Campeonato Paulista contra o Audax, em Barueri, o São Paulo foi a campo para um jogo-treino contra o Columbus Crew, dos Estados Unidos, no CT da Barra Funda, e venceu por 7 a 0. Um dos destaques da partida foi o meia Cícero, que atuou como titular e marcou o primeiro gol da atividade, de voleio, da entrada da área.

Após o jogo-treino, contra um time da elite do futebol dos Estados Unidos, ele afirmou que vê o São Paulo em evolução. “É importante adquirir ritmo de jogo, porque isso ajuda bastante na preparação. Temos aperfeiçoado a parte tática e aprimorado a nossa condição física a cada nova atividade, como o jogo treino deste domingo. Ainda temos mais uma semana de treinos antes da estreia, mas já vejo nosso elenco mais forte”, afirmou.

A atividade foi fechada à imprensa, mas, de acordo com a assessoria de imprensa do São Paulo, os três primeiros gols foram golaços. Cícero deu a assistência para o segundo, marcado por Thiago Mendes, após se livrar de dois marcadores. No terceiro, Chávez ajeitou para Wellington Nem, que bateu de fora da área, no ângulo.

O time titular jogou por dois tempos de 25 minutos. No primeiro, teve João Schmidt e Thiago Mendes como volantes e Cícero como meia, com Cueva aberto na ponta. No segundo, Luiz Araújo entrou na ponta esquerda, Cueva recuou para armar as jogadas centralizados e Cícero virou volante, no lugar de João Schmidt.

Cobiçado pelo Lille, da França, que ofereceu 6,5 milhões de euros, Luiz Araújo iniciou a jogada do terceiro e do quarto gols, cruzando para Chávez fazer esse último, de cabeça.

“O jogo-treino foi muito bom para dar mais ritmo de jogo. A equipe se comportou bem e soube conquistar a vitória. Além disso, foi importante para o Rogério observar os jogadores de olho na estreia do Campeonato Paulista. Queremos começar o ano bem, com o pé direito, porque a nossa meta é ter uma temporada vitoriosa”, afirmou Luiz Araújo após a atividade.