Desejo de Palmeiras e Internacional, Abel Braga fala em ficar no Fluminense

Abel Braga é o técnico mais assediado do Campeonato Brasileiro. Além de ser cotado para assumir Palmeiras e Internacional em 2018, tem mais um ano de contrato a cumprir com o Fluminense. Questionado sobre uma possível saída, foi enfático ao afirmar o desejo de permanecer nas Laranjeiras.

“Se eu assinei um contrato de dois anos é porque quero cumprir. Não é o torcedor que vai garantir. Quem vai garantir é o presidente do clube”, afirmou o treinador.

Abel Braga chegou a ter o trabalho contestado em alguns momentos no Fluminense, mas por tudo que enfrentou durante o ano com o time, além da morte do seu filho, acabou sendo bancado pela diretoria, que deixou para falar da permanência do treinador apenas no final da temporada.