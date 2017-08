Deschamps exalta Griezmann e dá a receita para França bater a Holanda

A França recebe a Holanda nesta quinta-feira, em Saint-Denis, para encaminhar uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem, na Rússia. Um triunfo em casa deixa em ótima situação os segundos colocados do Grupo A das Eliminatórias Europeias – com os mesmos 13 pontos da líder Suécia -, e o técnico Didier Deschamps explicou como pretende alcançar este resultado.

“Eles (Holanda) têm problemas quando não ficam com a posse de bola. Teremos que ser eficazes nas duas áreas”, considerou o treinador, que admitiu o temor pelo estado físico dos atletas em um duelo tão importante, já que a temporada europeia está apenas no início.

LEIA TAMBÉM: Zé Ricardo faz mistério, mas garante permanência de Arão como titular no Flamengo

“Eles estão em forma, mas para um início de temporada. Ninguém pode estar no auge neste momento, mas eu sei que pessoalmente e coletivamente eles vão dar o melhor para conseguir o resultado que esperamos. A partida acontecerá muito cedo. Isso vai ter impacto amanhã? Espero que não”, projetou.