Depois de Neymar, Paris Saint-Germain vai atrás de Mbappé e Alexis Sanchez

Para tirar o atacante do rival Monaco, o dono da equipe parisiense, o catariano Nasser Al-Khelaifi, estaria disposto a pagar 180 milhões de euros (R$ 667,8 milhões), segundo jornal francês L’Équipe. Outra publicação francesa, o Le Parisien, diz que Mbappé estaria propenso em atuar com Neymar, na que seria a dupla mais cara da história do futebol.

Não é só. O Paris Saint-Germain também está atrás de um atacante de área e o preferido é o chileno Alexis Sanchez. O jogador do Arsenal, que não tem atuado por estar machucado, já deu sinais de que vê com bons olhos uma transferência, mas o técnico do clube inglês, o francês Arsène Wenger, diz não contar com a possibilidade de sua saída.

O Paris Saint-Germain não parece estar preocupado com o sistema de Fair Play Financeiro da Uefa. Depois de pagar 222 milhões (R$ 823,6 milhões pelo câmbio desta quarta-feira) para tirar o atacante brasileiro Neymar do Barcelona, o clube francês desponta como principal destino de outra jovem estrela: Kylian Mbappé.

No último mês, o vice-presidente do Monaco, o russo Vadim Vasilyev, veio a público desmentir notícias publicadas pela imprensa espanhola de que o Real Madrid estaria perto de comprar sua principal promessa. “É verdade que recebemos algumas ofertas, algumas propostas altas. Todos os grandes clubes querem ele. É a maior promessa do futebol europeu. Então, é perfeitamente normal que receba tanta atenção da mídia”, disse o dirigente à época.

Mas a negociação com os espanhóis não foi em frente, embora não esteja descartada outra investida do Real Madrid. E o interesse do bilionário Paris Saint-Germain pode valorizar ainda mais o jogador, considerado a principal revelação do futebol francês nas últimas temporadas.

LEIA TAMBÉM: Vanderlei treina normalmente e deverá voltar ao Santos contra a Chapecoense

Mbappé foi um dos principais destaques na última temporada na Europa. Com 26 gols em 44 jogos, o jogador ajudou o Monaco a conquistar o título francês, superando o poderoso Paris Saint-Germain, e ainda levou a equipe até as semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

COFRE ABERTO – Em relação a Alexis Sanchez, a oferta do Paris Saint-Germain ao Arsenal é de 80 milhões de libras (R$ 326 milhões), de acordo com o jornal inglês The Independent. No entanto, existe a possibilidade de os franceses subirem a proposta em mais alguns punhados de euros, se isso for necessário para definir a situação.

O Paris Saint-Germain também demonstrou interesse pelo meia brasileiro Philippe Coutinho, do Liverpool. No entanto, nesse caso parece que as chances ficaram bastante reduzidas, pois, além de os ingleses quererem segurar o jogador, ele estaria propenso a ir para o Barcelona em caso da efetivação de uma transferência.