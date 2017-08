Depois de folga, Palmeiras volta aos trabalhos sem Borja e Dudu

O elenco do Palmeiras retornou nesta quarta-feira aos treinos após dois dias de folga. O técnico Cuca colocou os jogadores para trabalhar em campo reduzido e não pôde contar com dois atletas. O atacante Dudu não foi a campo pois se recupera de lesão na coxa esquerda e o atacante Miguel Borja se apresentou à seleção da Colômbia para a disputa de partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Dudu está machucado desde 9 de agosto, data da partida com o Barcelona, pela Copa Libertadores. O atacante voltou a treinar com o time na semana passada e deu esperanças de entrar em campo no clássico com o São Paulo. Mas a comissão técnica achou prudente não arriscar. Então, o jogador permaneceu nesta quarta-feira na área interna da Academia de Futebol e deve retomar os trabalhos só nos próximos dias.

O técnico Cuca deu ao time dois dias de folga depois da vitória por 4 a 2 sobre o São Paulo, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O primeiro trabalho foi em campo reduzido, com o elenco dividido em três times de oito jogadores cada.