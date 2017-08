Demitido, Espinosa explica atritos no Grêmio e descarta problemas com a base

Um dia depois de anunciar que foi demitido do Grêmio, o Valdir Espinosa divulgou comunicado nesta sexta-feira para explicar seus atritos com a diretoria do clube. Agora ex-coordenador-técnico da equipe, ele voltou a demonstrar a mágoa com a decisão da alta cúpula tricolor e fez questão de valorizar o próprio trabalho realizado no último ano.

“Um dos principais objetivos da minha contratação era harmonizar o ambiente do vestiário. Hoje, a união do elenco é uma das principais forças do time, campeão da Copa do Brasil de 2016 e com excelentes campanhas no Brasileiro de 2016, Libertadores de 2017, Copa do Brasil de 2017 e Brasileiro de 2017”, apontou Espinosa.

O dirigente descartou ainda que tivesse qualquer problema em trabalhar com a base do Grêmio, um dos motivos apontados pelos dirigentes para definirem sua demissão. Ao contrário, o ex-treinador garantiu que foi ele quem se prontificou a trabalhar com as jovens promessas do clube.