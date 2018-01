Dembélé sofre nova contusão e desfalca o Barcelona por até quatro semanas

A emocionante vitória de virada sobre a Real Sociedad por 4 a 2, no estádio Anoeta, domingo, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol, não trouxe apenas alegrias ao Barcelona. Nesta segunda-feira, o clube catalão informou que o atacante francês Ousmane Dembélé sofreu uma nova contusão muscular no duelo.

Recentemente recuperado de uma grave lesão, Dembélé reclamou de dores após a partida, segundo informou o Barcelona nesta segunda. Ele realizou, então, exames que detectaram uma ruptura muscular na perna esquerda.

A contusão, porém, não tem relação com a cirurgia do bíceps femoral do músculo esquerdo, que o afastou por meses dos gramados. O período de recuperação estimado agora será entre três e quatro semanas.