Décio Vitta será palco de decisão do Sub-20

O estádio Décio Vitta, em Americana, receberá o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Sub-20, entre Ponte Preta e Palmeiras. O duelo será disputado sábado, às 18 horas, com entrada franca e transmissão do canal Esporte Interativo. Por se tratar de uma partida com boa previsão de público, haverá um cordão policial separando as duas torcidas.

Os pontepretanos ocuparão a maior parte das arquibancadas, inclusive a área coberta, enquanto os palmeirenses ficarão no setor de visitantes, atrás do gol à esquerda das tribunas.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O mando será da Ponte Preta. O jogo da volta será no outro sábado, dia 2 de dezembro, no Pacaembu. O duelo ocorrerá em Americana pois o estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, já tinha outras duas partidas agendadas para este fim de semana.