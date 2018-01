Décio Vitta é interditado; Rio Branco garante jogo em casa

Foto: João Carlos Nascimento O Liberal.JPG

A FPF (Federação Paulista de Futebol) interditou nesta sexta-feira o estádio Décio Vitta, a menos de uma semana do início do Campeonato Paulista da Série A3. O motivo é o vencimento do laudo de segurança, que expirou dia 15 de dezembro. A diretoria do Rio Branco garante já ter recebido uma vistoria da Polícia Militar e assegura que um novo alvará será emitido a tempo do primeiro jogo do time em casa na competição, sábado que vem, contra o EC São Bernardo.

O restante dos laudos obrigatórios do DV exigidos pela FPF (Federação Paulista de Futebol) ainda estão em dia: o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e o laudo de prevenção e combate de incêndio têm validade até 2 de fevereiro; o laudo de condições sanitárias e higiene vence dia 14 de julho e, por fim, a vistoria de engenharia só vai expirar em novembro de 2019.

O Tigre tem um histórico recente de problemas com seu estádio. Entre maio de 2016 e fevereiro de 2017, o DV ficou interditado por causa de ausência de corrimãos adequados e falhas no sistema de para-raios, que inviabilizaram a emissão do AVCB. Depois de ter cumprido a perda de um mando de campo no primeiro jogo em casa da Série A3 em Bragança Paulista, o clube ainda viu seu estádio ser interditado novamente por causa das más condições de seu gramado, tendo que jogar a partida contra o Comercial pela sexta rodada em Santa Bárbara d’Oeste.