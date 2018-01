De volta, Victor Luís comemora nova chance no Verdão

Victor Luís agora vai completar 25 anos e disse ter amadurecido bastante nas duas temporadas no Botafogo. “Sempre torci pelo Palmeiras. Ia a estádios quando criança. Mas sou profissional e precisava fazer o meu trabalho. Fiz dois excelentes anos no Botafogo, amadureci muito. Estou feliz e realizado por voltar ao clube que é a minha casa”, afirmou. O jogador foi titular nos dois últimos anos e teve a oportunidade de disputar a Copa Libertadores pelo clube carioca.

O jogador teve chances seguidas como titular em 2014, temporada em que o Palmeiras tentava lutar contra a queda em pleno ano do centenário. O momento turbulento e a juventude de quem tinha só 21 anos pesaram e Victor Luís espera agora poder ter as mesmas oportunidades, só que em uma época mais tranquila. “Eu era um jogador recém-subido da base. Não queria escolher momento para atuar. Tive oportunidade de jogar, mas era jogador ainda um pouco verde, um pouco cru”, comentou.

O lateral-esquerdo Victor Luís se reapresentou ao Palmeiras na última semana bastante animado. Afinal, depois de duas temporadas emprestado ao Botafogo o jogador retornou à equipe onde foi revelado com motivação extra. Nesta quinta-feira, ele disse em entrevista coletiva estar feliz com a nova oportunidade na equipe para desta vez atuar em um momento mais favorável do clube.

O lateral-esquerdo foi um dos jogadores que voltaram de empréstimo ao Palmeiras e serão reaproveitados pelo técnico Roger Machado. Curiosamente, o principal concorrente de Victor Luís na disputa por vaga de titular é Diogo Barbosa, ex-Cruzeiro, com quem construiu uma amizade em 2016, quando atuaram juntos pelo Botafogo. A dupla tinha o hábito de sair para jantar e manteve o contato mesmo depois de não serem mais colegas.

“Ele é um irmão que tenho no futebol. Atuamos juntos no Botafogo. A disputa por posição é natural, não tem que falar. Somos bem amigos fora de campo”, afirmou. Victor Luís foi um dos primeiros a ligar para Diogo quando soube do acerto dele com o Palmeiras, ainda no final do ano passado.

LEIA TAMBÉM: Após empate, aposta é em confronto direto com Corinthians