De volta às competições europeias, Milan vence em estreia na Liga Europa

O Milan marcou o único jogo da partida aos 44 minutos do primeiro tempo, com Ricardo Rodriguez. Para esta estreia oficial na temporada 2017/2018, o técnico Vincenzo Montella já contou com um dos principais reforços da equipe para a temporada, o meia português André Silva, que entrou em campo no segundo tempo.

De volta às competições europeias após três temporadas, o Milan estreou na Liga Europa nesta quinta-feira com vitória. O time italiano derrotou o Universitatea Craiova por 1 a 0, fora de casa, na cidade romena de Drobeta-Turnu Severin, no jogo de ida do confronto que vale vaga nos playoffs – última fase preliminar antes da fase de grupos.

Com tantos reforços, a direção do Milan trata a Liga Europa como um recomeço da equipe, após ficar de fora das competições europeias, como a Liga dos Campeões, nas últimas três temporadas, em razão de fracos desempenhos no Campeonato Italiano. O jogo da volta contra o time romeno está marcado para a próxima quinta, 3 de agosto, no San Siro.

O Everton, da Inglaterra, também estreou na temporada nesta quinta. E contou com seu maior reforço em campo: Wayne Rooney foi titular e jogou os 90 minutos. Mas não foi dos seus pés que surgiu o único gol na partida contra o Ruzomberok. Jogando em casa, o time inglês venceu com gol de Leighton Baines aos 20 minutos do segundo tempo. A partida da volta também será na quinta que vem, na Eslováquia.

Em outros confrontos desta fase preliminar da Liga Europa, o Braga empatou por 1 a 1 com o sueco AIK, enquanto o PSV Eindhoven foi batido por 1 a 0, em casa, pelo croata Osijek. Já o Fenerbahçe bateu o Sturm Graz por 2 a 1, fora de casa. Também fora, o Zenit St. Petersburg superou o Bnei Yehuda Tel Aviv por 2 a 0.

Com bons resultados nas últimas edições da Liga Europa, o Athletic Bilbao estreou com empate por 1 a 1 com o Dínamo Bucareste, longe dos seus domínios. E o Panathinaikos venceu o FK Qabala por 1 a 0.