De volta ao Rio Branco, Éder aposta em auxílio além das quatro linhas

Com média de idade de apenas 23,4 anos, o Rio Branco tem um dos elencos mais jovens da Copa Paulista. Por isso, o experiente goleiro Éder, oficializado nesta semana como novo reforço do Tigre, sabe que terá responsabilidades dentro e fora das quatro linhas. Com 32 anos, ele conhece muito bem o alvinegro, clube que defendeu entre 2003 e 2007 e de 2012 a 2013. Em sua terceira passagem, o candidato à camisa 1 espera repetir as boas atuações das outras temporadas e também auxiliar na evolução dos muitos garotos do elenco nas conversas de vestiário e à beira do campo.

“Quero somar, dentro e fora de campo. Nos treinamentos a gente percebe que temos um elenco com alguns jogadores experientes, como o Bernardi, o Tremonti e o Rufino, e espero poder ajudar também os mais novos a produzirem mais”, comentou o goleiro, que estava sem clube desde sua saída do Anápolis (GO) e vinha treinando com o elenco riobranquense nas últimas semanas, a princípio, apenas para manter o condicionamento físico.

Ontem, ele se submeteu aos exames médicos junto do volante Bruno Rodrigues e nesta quarta-feira os dois devem assinar contrato. Éder terá uma forte concorrência pela vaga de titular no gol do Rio Branco, já que Neto, que também tem 32 anos, tem se destacado nas primeiras rodadas. Mesmo sem entrar em campo, o Tigre viu sua distância para o G4 aumentar de um para dois pontos nesta terça-feira.