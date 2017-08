De saída do Atlético-MG, Rafael Carioca celebra chegada ao Tigres

Apesar de em teoria ir para um centro de menos expressão em relação ao Brasil, Rafael Carioca explicou que continua sonhando com uma chance na seleção para mostrar seu trabalho a Tite. Mais do que isso, o volante também admitiu o desejo de voltar um dia para a Europa, onde atuou pelo Spartak de Moscou.

“Me motivou, porque não tem como recusar uma proposta do Tigres”, declarou. “O Tigres sempre busca os títulos aqui no México, então é muito bom estar aqui. Gosto de jogar de primeiro ou segundo volante, tenho um bom passe e leitura de jogo muito boa”, completou, se apresentando à torcida.

O volante Rafael Carioca desembarcou nesta quarta-feira no México para ser anunciado como novo reforço do Tigres. O jogador de 28 anos deixa o Atlético-MG após exibições discretas no Campeonato Brasileiro e chega ao novo time otimista, feliz com a mudança de ares e exaltando o tamanho do clube.

“Independentemente de estar no México ou no Brasil, minha expectativa de ir à seleção é sempre grande. Jogando no Tigres é a mesma coisa de quando estava no Atlético-MG” disse. “Se eu fizer meu papel aqui e jogar bem, também pode me abrir portas na Europa. Nada é impossível. Mas, primeiramente, quero fazer uma boa temporada aqui, ganhar títulos para que as coisas aconteçam.”

Carioca ainda revelou ter conversado com Rafael Sóbis, que atuou no Tigres entre 2015 e 2016, para ter referências do clube. Em seu primeiro contato com o povo mexicano, o volante foi recebido por dezenas de torcedores de seu novo clube nesta quarta-feira.

