De olho em Pottker, Corinthians aceita emprestar Yago para a Ponte

Depois de emprestar Lucca para a Ponte Preta, o Corinthians deve liberar mais um jogador para o time de Campinas com o objetivo de tentar facilitar as negociações com William Pottker, que pode chegar ao clube após a disputa do Campeonato Paulista. O zagueiro Yago deve ser emprestado até o fim da temporada após retornar da Florida Cup, nos Estados Unidos.

O defensor de 24 anos é visto como um atleta com alto potencial no Corinthians, mas que ainda precisa amadurecer. Além disso, o clube conta atualmente com Balbuena, Vilson, Pablo, Pedro Henrique e Léo Santos. A tendência é que na semana que vem, Yago viaje para Campinas, faça exames médicos e firme contrato.

LEIA TAMBÉM: Empresa argentina faz acordo com a Justiça e paga multa em escândalo da Fifa

Embora as negociações sejam distintas, os empréstimos de Lucca e Yago podem ajudar na contratação de William Pottker. A Ponte tenta fazer jogo duro para manter o atacante e acredita que possa conseguir uma boa oferta do exterior no meio do ano.

O Corinthians ofereceu R$ 6,7 milhões pela compra de 50% dos direitos econômicos de William Pottker na semana passada, mas os dirigentes campineiros recusaram a proposta, irritando os representantes do atleta.

No ano passado, outro garoto da base do Corinthians emprestado e que se deu muito bem na Ponte Preta foi o volante Maycon. Ele será aproveitado por Carille nesta temporada.

LEIA TAMBÉM: Londrina comemora após ganhar última vaga na Copa do Brasil de 2017