De novo sem Coutinho, Klopp cobra evolução do Liverpool contra o Hoffenheim

O técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, cobrou em entrevista coletiva nesta terça-feira uma evolução no desempenho da equipe no jogo decisivo contra o Hoffenheim, no estádio Anfield Road, em Liverpool, nesta quarta, às 15h45 (de Brasília), pela fase de playoffs da Liga dos Campeões da Europa. O treinador destacou a necessidade de os jogadores aproveitarem o “fator casa” para avançar à etapa de grupos da principal competição europeia de clubes.

“Anfield é um fator principal, todos sabemos, é um lugar muito especial. Nada acontece por si só – temos que executar, mas todos sabemos que a atmosfera pode e irá nos ajudar. Realmente espero que todos estejam prontos para esse jogo, que todos estejam prontos para lutar. Precisamos ser dominantes”, destacou o treinador do time inglês.

Jürgen Klopp também afastou a possibilidade da participação do meia brasileiro Philippe Coutinho na partida contra os alemães devido à uma contusão – o jogador, que vive a expectativa de trocar o Liverpool pelo Barcelona, não participou do primeiro jogo dos playoffs e dos dois primeiros compromissos da equipe no Campeonato Inglês devido a uma lesão nas costas.