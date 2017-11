David Silva faz dois e Espanha massacra a Costa Rica em amistoso por 5 a 0

A Espanha demonstrou neste sábado que chegará com força na Copa do Mundo da Rússia. Em amistoso entre duas seleções garantidas no Mundial de 2018, disputado no estádio La Rosaleda, em Málaga, os espanhóis não tomaram conhecimento da Costa Rica e golearam por 5 a 0.

Primeira do Grupo G das Eliminatórias Europeias, deixando a Itália na segunda colocação, a Espanha entrou em campo neste sábado com alguns de seus principais destaques, como Sergio Ramos, Jordi Alba, David Silva, Iniesta, Morata e Isco.

Já a seleção costa-riquenha, classificada à Copa do Mundo depois de ser a segunda colocada nas Eliminatórias da Concacaf, estava desfalcada de sua principal estrela: o lesionado goleiro Keylor Navas, do Real Madrid.