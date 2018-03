David Silva é liberado de treino e pode desfalcar Espanha contra Argentina

A seleção da Espanha pode ter um importante desfalque para o duelo com a Argentina, na terça-feira, em Madri, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Rússia. O meia David Silva, principal armador da equipe, foi liberado da concentração neste sábado por motivos pessoais e virou dúvida para o jogo da próxima semana.

O jogador do Manchester City foi liberado da atividade disputada um dia depois do empate da Espanha com a Alemanha por 0 a 0, em Düsseldorf. A Real Federação Espanhola de Futebol não revelou maiores detalhes sobre a saída do atleta antes do treino realizado no CT da seleção, em Las Rozas.

O treino deste sábado foi de recuperação para os titulares em Düsseldorf. Thiago Alcântara, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba e Andrés Iniesta fizeram apenas trabalho de regeneração, na academia. Os demais titulares foram para o gramado para atividade mais leve.

Os outros jogadores, que não estiveram em campo ou jogaram poucos minutos, participaram de treino mais intenso sob o comando do técnico Julen Lopetegui. Este grupo sofreu com ventos de até 70 km/h no CT.

O grupo retomará os trabalhos neste domingo, em preparação para o jogo com a Argentina. Para este duelo, o treinador prevê poucas alterações na equipe, para fazer testes antes da convocação final da Espanha para o Mundial da Rússia.