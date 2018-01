David Braz prevê Santos inteiro no início do Paulistão: ‘Estamos treinando forte’

Por causa da disputa da Copa do Mundo da Rússia, entre os meses de junho e julho, o calendário do futebol brasileiro ficou mais apertado nesta temporada. Os Estaduais, por exemplo, terão os seus inícios, em sua maioria, no próximo dia 17, o que faz com que a pré-temporada dos grandes clubes do país seja menor, pois todos voltaram das férias no último dia 3. O mesmo acontece com o Santos, mas o zagueiro David Braz garante que o time estará pronto para a estreia no Campeonato Paulista.

Os jogadores do Santos treinam forte com bola no CT Rei Pelé, em Santos, há quase uma semana. A primeira partida da equipe agora comandada pelo técnico Jair Ventura será contra o Linense, no dia 17, às 19h30, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).

“O começo foi só com exames e fomos para o campo apenas no terceiro dia. A preparação neste ano está sendo mais curta por conta do calendário, então precisamos pegar forte neste início para entrar bem no primeiro jogo. A gente sabe que só lá para a terceira partida nós estaremos mais soltos. Vamos procurar estar 100% já contra o Linense para estrear bem no Paulista”, afirmou o defensor.