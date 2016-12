Danilo Neco acerta ida à Coreia do Sul e deixa Tigre

Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

Se conseguiu garantir a permanência do centroavante Bruno Correa no começo da semana, o Rio Branco não teve a mesma sorte com o atacante Danilo Neco e informou nesta quarta-feira (28) a saída do jogador. Tidos como dois dos principais reforços do clube para o Campeonato Paulista da Série A3, Bruno e Danilo vinham treinando com o grupo desde o início da preparação, no fim de novembro, mas ainda não haviam assinado contrato pois aguardavam outras propostas.

Bruno optou por permanecer no Tigre por influência de seus familiares, que são de Americana. Já Danilo Neco recebeu uma proposta do Seongnam Ilhwa, da Coreia do Sul, e comunicou à diretoria nesta quarta o seu desligamento após o período que tirou para manter a forma física no estádio Décio Vitta. Em 2016, ele também atuou no exterior, no Cazaquistão.

“Recebi uma mensagem do Danilo Neco agradecendo ao Rio Branco pelo período em que treinou conosco. Felizmente para ele surgiu um contrato muito bom na Coreia e ele terá que se apresentar na primeira semana de janeiro. Desejamos toda sorte do mundo ao Danilo”, afirmou o diretor de futebol Dado Salau, em comunicado à imprensa