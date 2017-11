Danilo festeja volta ao Corinthians e diz que quer jogar a Libertadores

Foto: Daniel Augusto Jr - Ag. Corinthians

Danilo teve dois grandes motivos para comemorar nesta quarta-feira. O primeiro foi o título de campeão brasileiro com o Corinthians. O outro foi o retorno aos gramados, após mais de um ano sem jogar. Ele se recuperou totalmente de uma grave lesão que poderia tê-lo deixado com sequelas permanentes. Recuperado e de bem com a vida, o atacante comemorou seu retorno aos gramados e mandou recado para a diretoria: quer ficar e jogar mais uma Copa Libertadores.

A última partida de Danilo foi no dia 31 de julho do ano passado. Dias depois, sofreu uma grave lesão na perna direita e precisou de muita paciência e perseverança para voltar aos gramados. “Só quem passou por isso para saber. Chegar todo dia para treinar, colocar o pé no chão, voltar a treinar… A fé em Deus, em primeiro lugar e a família próxima, apoiando, falando que eu iria voltar. Sempre pensava em voltar a jogar. Nesses últimos dias, eu estava treinando bem e a ansiedade era grande”, contou.

LEIA TAMBÉM: Sport e Ponte Preta jogam pela Copa Sul-Americana para esquecer o Brasileirão

Um dos jogadores mais queridos pela torcida do Corinthians, o nome de Danilo foi cantado nos últimos jogos e diante do Fluminense não foi diferente. “Muito bom. Têm uns três ou quatro jogos em que a torcida vem gritando o meu nome e isso é sinal da confiança que eu conquistei do torcedor”, contou.