Danilo Fernandes dá susto em treino de finalização do Inter

O técnico Guto Ferreira comandou nesta quarta-feira mais um treino de preparação para o duelo do Internacional diante do Paysandu, sexta, no Beira-Rio, pela 22.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O trabalho acabou marcado pelo susto protagonizado por Danilo Fernandes.

Durante uma atividade tática, em campo reduzido, Danilo Fernandes realizou duas boas defesas em lances seguidos e ficou no chão. Auxiliado pelos médicos do clube, precisou deixar o campo, mas antes mesmo do fim do treino, retornou e trabalhou normalmente.

O próprio Danilo Fernandes minimizou o ocorrido e garantiu que não preocupa para o confronto de sexta. “Não foi nada. Foi um chute do Camilo em que a bola acertou a ponta do meu dedão. Mas está tudo certo”, afirmou o goleiro, um dos destaques da campanha do Inter.