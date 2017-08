Danilo faz belo gol e se destaca em treino do Corinthians

Danilo foi a principal atração do treinamento do Corinthians nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava. O meia marcou um belo gol, se movimentou bem e parece cada dia mais preparado para retornar aos gramados. A comissão técnica já vê o atleta com o nível físico muito próximo dos demais jogadores.

“Ele já está praticamente liberado”, disse o preparador físico do clube, Walmir Cruz. Segundo ele, o que falta para o jogador é melhorar a questão psicológica. “Já levamos ele para esse jogo do Flamengo e o Jô quando fez gol foi abraçá-lo. Perguntei se ele estava sentindo falta daquilo, ele me disse: ‘Não vejo a hora de voltar’.”

O meia chegou a ficar no banco de reservas na partida contra o Flamengo, mas o técnico Fábio Carille preferiu não colocá-lo em campo, por entender que ele ainda não tinha condições. A ideia era apenas que ele voltasse a se ambientar com o clima das partidas.