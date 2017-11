Daniel Paulista aposta em uma arrancada do Sport para evitar o rebaixamento

Goleado pelo Palmeiras por 5 a 1 na rodada passada, o Sport vê a permanência na elite do futebol brasileiro cada vez mais ameaçada. O time pernambucano não vence há oito jogos, sendo cinco derrotas e três empates. O objetivo é quebrar este jejum diante do Bahia, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 36.ª rodada.

O Sport soma 36 pontos e ocupa a 18.ª colocação. O Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, aparece com 39. E isso deixa o técnico Daniel Paulista ainda esperançoso na salvação. “A diferença continua de três pontos. Está todo mundo magoado, mas a gente tem que buscar forças. Nesse momento temos que colocar o Sport acima de tudo. A gente sabe que o torcedor está chateado, assim como nós profissionais do clube. Mas vamos dar o máximo e contamos com a torcida para sair dessa situação”, falou o treinador.

LEIA TAMBÉM: Atlético-GO tem problemas com goleiros para jogo contra o Corinthians

Neste domingo, o Sport recebe o Bahia. Depois deste confronto, ainda terá como adversários Fluminense (no Rio de Janeiro) e Corinthians (no Recife). Diante dos baianos, o técnico não terá o volante Anselmo, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Rithelly deve ser o seu substituto.