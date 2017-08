Daniel Alves revela que Neymar o influenciou a assinar com o Paris Saint-Germain

“Os homens não têm que temer os desafios, têm que ser valentes. Mandei uma mensagem que a vida é para os valentes e eu acredito que Ney é um grande valente e aspira muito mais do que jogar em um time. Quer desafios, como eu. É o que nos move e o que nos mantém vivo. Estou bastante feliz que ele esteja aqui com a gente, vai ajudar bastante e aumenta nossas chances de poder brigar por grandes competições”, completou Daniel Alves.

Antes mesmo de se juntar ao Paris Saint-Germain, Neymar já movimentava os bastidores do time francês. Isso porque o atacante brasileiro teria recomendado o PSG a Daniel Alves, lateral jogou a última temporada pela Juventus, depois optando por deixar o clube italiano.

O anúncio da transferência de Daniel Alves ao PSG causou certa polêmica visto que era dada como certa a ida do atleta para o Manchester City, da Inglaterra, onde iria voltar a trabalhar com o técnico Pep Guardiola após anos juntos no Barcelona.

A parceria entre Daniel Alves e Neymar rendeu diversos títulos no tempo que atuaram juntos no Barcelona entre 2013 e 2016. O lateral fez questão de exaltar sua amizade com o atacante e a importância de sua chegada para o clube francês. “É sempre importante você ter esse ‘clã’ brasileiro”, explicou.

“Sentia falta porque tinha vivido coisas incríveis em Barcelona com ele. Sentia falta, sem dúvida nenhuma, igual ele que sentia falta minha. Agora, decidimos deixar de sentir falta e juntar outra vez”, comentou. “Espero que essa nossa parceria possa ajudar o PSG pra seguir aspirando por grandes coisas”, concluiu.