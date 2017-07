Daniel Alves faz golaço em estreia oficial, PSG bate Monaco e fatura título

Depois de curta e ótima passagem pela Juventus após deixar o Barcelona, Daniel Alves começou muito bem a sua trajetória pelo Paris Saint-Germain. Com um lindo gol de falta, o lateral-direito brasileiro deu início à virada por 2 a 1 sobre o Monaco, neste sábado, em Tânger, no Marrocos, que fez o seu time abrir a sua temporada 2017/2018 conquistando o título da Supercopa da França.

Além do golaço, Daniel Alves deu a assistência que resultou no gol de Rabiot e decretou o triunfo sobre os atuais campeões franceses. O PSG disputou essa final por ter sido vencedor da Copa da França na temporada passada. E logo do início de seu novo ciclo no futebol europeu “carimbou” a faixa do rival que acabara de lhe tomar a condição de equipe dominante no futebol do país.

LEIA TAMBÉM: Euriquinho garante anúncio de Breno em breve e fala em mais reforços para o Vasco

Recém-contratado, Daniel Alves foi escalado curiosamente como um atacante pelo lado direito, enquanto Meunier ocupou a lateral direita da equipe. O brasileiro, por sinal, desde o início da partida teve forte participação nas jogadas ofensivas do PSG e quase balançou as redes já aos 5 minutos do primeiro tempo, quando finalizou um cruzamento de Rabiot e exigiu boa defesa do goleiro Subasic.