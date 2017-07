Damião festeja ‘volta para casa’ e Camilo destaca ídolo em apresentação ao Inter

Apresentados como novos jogadores do Internacional no início da noite desta segunda-feira, poucas horas depois de terem sido oficializados pelo clube como reforços, o atacante Leandro Damião e o meia Camilo festejaram suas chegadas ao time gaúcho. Velho conhecido da torcida colorada, pois defendeu a equipe anteriormente com sucesso entre 2010 e 2013, Damião garantiu que, desde a primeira vez em que foi procurado pela diretoria do Inter, expressou seu desejo de retornar ao Beira-Rio.

“É um momento ímpar pra mim, estou voltando pra casa”, enfatizou o atacante, que foi campeão da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana e de três edições do Campeonato Gaúcho em sua primeira passagem pelo clube, tendo marcado pelo time um total de 90 gols.

LEIA TAMBÉM: Jamaica supera México e jogará final da Copa Ouro com os Estados Unidos

“Eu quis vir para o Inter. Desde o primeiro contato, manifestei a minha vontade, apesar de estar muito bem no Flamengo, aproveitando as oportunidades. Mas falei para o pessoal de lá que era uma grande oportunidade, e eu quero ajudar o Inter nessa situação. Tenho certeza que faremos um grande ano e vamos recolocar o Inter no lugar de onde nunca devia ter saído”, completou Damião, confiante, em entrevista coletiva durante a sua apresentação oficial, na qual vestiu a camisa número 22.