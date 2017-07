D´Alessandro admite fase muito ruim e cobra reação do Inter: ‘Tem que ser agora’

O meia D´Alessandro, ídolo do Internacional, cobrou atitude do elenco pela recuperação da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, a volta ao G4, grupo dos quatro clubes que garantirão o acesso à elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Em uma longa entrevista coletiva após o treino desta quinta-feira em um hotel na cidade de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre – onde a equipe vem treinando nas últimas duas semanas -, o camisa 10 reconheceu a péssima fase da equipe.

“O momento que está o Inter é dos piores, é momento de alerta por não ter conseguido resultados positivos em casa, mas o trabalho do Guto (Ferreira, técnico) vem sendo feito. A gente não conseguiu levar a semana para o jogo. É responsabilidade nossa. O atleta tem que assumir isso. E tem que ser agora. Não adianta jogar bem e não ganhar. Temos que ganhar”, enfatizou o argentino.

Com cuidado para não criticar os companheiros publicamente, D´Alessandro enalteceu a qualidade do grupo de jogadores, mas avaliou que é preciso controlar os nervos para reverter a fase e voltar a vencer na competição nacional.