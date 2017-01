Daisson pede para sair, mas clube não libera

A menos de dez dias para a rodada de estreia do Campeonato Paulista da Série A3, o atacante Daisson pediu para sair do Rio Branco, depois de ter recebido uma proposta do Operário (PR) para receber um salário cinco vezes maior que o que ganha atualmente.

A diretoria, no entanto, fará jogo duro para liberar o atleta. Segundo os diretores Dado Salau e Sandro Hiroshi, o Tigre só autorizará a saída do jogador se receber uma compensação financeira de, pelo menos, R$ 30 mil.

A alegação é que o clube condicionou fisicamente o atleta desde o início da pré-temporada, em novembro, e não pode perder uma peça importante do elenco e que tem contrato assinado até maio sem ter nada em troca. Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

“Deixamos nosso corpo médico à disposição dele, demos moradia, alimentação, suplementação e uma comissão técnica que o deixou fisicamente bem. Não acho justo liberarmos um atleta assim sem o Rio Branco não ganhar nada”, disse Dado Salau, em coletiva de imprensa concedida para esclarecer o caso.

Nesta quinta-feira (19), Daisson não treinou com o restante do grupo, mas esteve no estádio Décio Vitta para reforçar o pedido de liberação à diretoria. Caso o Rio Branco não receba nada em troca e o atacante se recuse a treinar, os dirigentes do Tigre já afirmaram que vão tratar o caso como abandono de emprego e deixarão que o departamento jurídico resolva a questão.

Daisson não é o primeiro jogador a receber uma proposta antes mesmo do início da Série A3. Em dezembro, o XV de Piracicaba chegou a sondar o volante Fábio Baiano, no entanto, como não quis pagar a multa pela rescisão com o Rio Branco, acabou desistindo da negociação.

Antecipado

Como forma de se prevenir de novas investidas de outros clubes e motivar o elenco, a diretoria do Tigre anunciou que vai depositar nesta sexta-feira (20) metade dos salários de janeiro, que só seriam debitados dia 10 de fevereiro.

“É uma forma de prestar um agradecimento pela dedicação de todos desde o início da pré-temporada e incentivar ainda mais os atletas a começarem bem o campeonato”, explicou Salau.

Promovidos

O Rio Branco promoveu nesta quinta cinco jogadores do Sub-20 que se destacaram na Copa São Paulo de Futebol Júnior: os zagueiros Igor e Tiago, o lateral-esquerdo Renato, o volante Samuel e o meia Samuel Andrade.

Inicialmente, os garotos vão treinar com os profissionais. Caso agradem o técnico João Batista, podem ser inscritos para disputar a Série A3.