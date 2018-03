Dado Salau não crê em ‘entrega’ do União

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O diretor de futebol do Rio Branco, Dado Salau, afirma não acreditar em uma “entrega” do União Barbarense no jogo contra o Marília, neste domingo (25), às 10 horas, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães. Pela última rodada do Campeonato Paulista da Série A3, o Tigre precisa que seu maior rival não seja derrotado pelo MAC, além de vencer o Grêmio Osasco, em Americana, e ainda torcer para que o Olímpia não supere o Atibaia, em Olímpia.

Salau garante já ter firmado um “pacto” com a diretoria do maior rival desde que a situação de ambos na luta contra o rebaixamento se agravou. “Tenho certeza que isso não irá acontecer. Lá tem jogadores responsáveis, pais de família que não iram se sujeitar a isso por pressão por parte da torcida. E além dos atletas existe uma diretoria séria e idônea, onde lá atrás numa conversa informal demos as nossas palavras que ajudaríamos uns aos outros para escaparmos desta situação incômoda, em que nenhum dos dois clubes merece passar”, diz.

Ao longo da história, os dois rivais já viveram uma situação parecida. O jornalista e historiador Claudio Gioria lembra que em 2005, pela última rodada do Paulistão, o Rio Branco perdeu para o Paulista por 1 a 0 e só não caiu porque o União, já rebaixado, venceu o União São João por 3 a 1, em Araras.

Há uma diferença entre os dois casos, no entanto. Naquele ano, o Leão da 13 ainda aguardava um julgamento no TJD (Tribunal de Justiça Desportivo) de pontos perdidos por escalação de jogador irregular que poderiam salvá-lo da queda.