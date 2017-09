Cueva pede desculpas a Rodrigo Caio e diz que time resolve atritos ‘como família’

O meia Cueva pediu desculpas publicamente ao zagueiro Rodrigo Caio depois de ironizar um comentário do colega de clube, que disse que o peruano precisava “se ajudar” para voltar a jogar bem no São Paulo. Após o empate em 2 a 2 com a Ponte Preta, no último sábado, no Morumbi, o peruano se negou a dar entrevista aos jornalistas e se limitou a responder: “Falem com o Rodrigo Caio”. Os dois conversaram por 30 minutos antes do treino desta segunda-feira no CT da Barra Funda.

“Foi uma boa conversa e eu falei pra ele que o erro foi meu”, disse o peruano. “Eu vi durante a semana a reprodução dos comentários dele na coletiva e o erro foi meu. Agora peço publicamente desculpas a ele, que é um companheiro, e a todo o grupo”, completou.

Cueva disse que os problemas internos no São Paulo estão sendo resolvidos “como uma família”, e disse que o time está motivado na luta contra o rebaixamento. “É com trabalho que vamos reverter nossa situação na tabela. Muitos falam quem o São Paulo está tendo brigas internas, mas não é assim. Penso que somos uma família e nas