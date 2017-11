Cuesta, Danilo Silva e Damião treinam e podem reforçar o Inter no sábado

O Internacional deve ter importantes reforços para encarar o Goiás neste sábado, no Serra Dourada, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os zagueiros Victor Cuesta e Danilo Silva e o atacante Leandro Damião se recuperaram de lesões e podem ficar à disposição do técnico interino Odair Hellmann.

Os três surpreenderam em suas recuperações e participaram de atividades com bola nesta quinta-feira. Eles treinaram ao lado dos reservas, já que os titulares realizaram apenas uma atividade regenerativa no CT do Parque Gigante.

LEIA TAMBÉM: Copinha terá número recorde de equipes

Danilo Silva e Leandro Damião estavam afastados por problemas musculares na coxa esquerda. Já Cuesta tinha uma lesão na panturrilha esquerda e havia até a possibilidade de só voltar a atuar no ano que vem, mas se mostrou recuperado e também fica à disposição.