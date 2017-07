Cuca revela cobrança de torcida organizada do Palmeiras antes de jogo com o Avaí

A vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Avaí, sábado, no Allianz Parque, serviu para o time alviverde somar mais três pontos no Campeonato Brasileiro e tentar conseguir ter um pouco de paz após o afastamento do volante Felipe Melo e da eliminação na Copa do Brasil diante do Cruzeiro. O técnico Cuca contou que, antes da partida diante dos catarinenses, membros de uma torcida organizada do clube compareceram à Academia de Futebol, como é conhecido o CT do clube, para cobrar explicações.

“O Palmeiras se autopressionou tanto esse ano, que tinha gente de manhã, da organizada, reclamando lá no CT. Eu não consigo ver o Palmeiras errado desse jeito. Pareceu que está tudo errado. Estamos em quarto lugar, se a gente vencer as duas próximas partidas a gente termina o turno com 35, um a menos do que no ano passado (quando o time alviverde foi campeão). E temos um segundo turno mais favorável, com jogadores voltando de lesão e outros se adaptando melhor”, analisou o treinador, em entrevista coletiva concedida na noite deste sábado.

O treinador palmeirense ainda destacou que a pressão sobre o clube continua grande. “Estamos vivos na Libertadores e fomos eliminados em um 4 a 4 (somando os dois jogos). Não vejo motivos para crise. Entendo que isso ocorre e criou-se um peso nas costas dos jogadores do Palmeiras de que tem que ganhar tudo. Pode até ganhar tudo, mas não vai ganhar antes de jogar”, completou o comandante palmeirense.