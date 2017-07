Cuca promete força máxima contra o Cruzeiro em Minas, mas prevê dois desfalques

O Palmeiras não quer poupar os principais jogadores contra o Cruzeiro, neste domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, para priorizar o confronto contra o Corinthians, na próxima quarta-feira. O técnico Cuca disse nesta sexta que ainda não se preocupa com o clássico no estádio Allianz Parque, em São Paulo, por considerar importante o próximo jogo, quando quer escalar a força máxima para ir em busca da quinta vitória seguida.

Com o zagueiro Juninho suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Cuca tem ainda outros problemas. O meia venezuelano Guerra continua afastado para acompanhar a recuperação do filho Assael, que continua internado após ter se afogado na piscina de sua casa. “Em primeiro lugar é a família. Depois ele recupera tudo o que tiver de recuperar por aqui. O que aconteceu foi um baque para todos”, afirmou o técnico.

A outra possível baixa é do atacante colombiano Borja. “Ele ficou até a meia-noite no hospital junto com o médico porque teve uma inflamação intestinal. Deixou até o passaporte no aeroporto, de tão mal que ficou”, comentou Cuca. A tendência é o time ser escalado com: Fernando Prass; Mayke, Mina, Edu Dracena e Egídio; Thiago Santos, Tchê Tchê e Zé Roberto (Raphael Veiga); Róger Guedes, Dudu e Willian.

