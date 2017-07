Cuca mantém esperança em ter Diego Souza: ‘Do pessimismo ao otimismo é um tchum’

Para comprovar que está contente com o que tem em mãos, Cuca elogiou a atuação do atacante colombiano Borja e evita mostrar euforia quando o tema é Diego Souza. Na última quinta-feira, o gerente de futebol do Palmeiras, Cícero Souza, voltou do Recife após negociar com a diretoria do Sport e agora o clube paulista está no aguardo.

“Eu continuo pessimista, mas não é que ele não venha. Do pessimismo ao otimismo é um ‘tchum’ (estalando os dedos). Quem sabe não acontece alguma coisa, mas enfatizo que estou contente com o que tenho”, assegurou o treinador palmeirense.

Na última sexta-feira, o técnico Cuca, do Palmeiras, disse que a contratação do atacante Diego Souza, do Sport, era algo inviável. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no sábado, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, o treinador mudou o discurso e disse que pode passar do pessimismo ao otimismo rapidamente.

A ideia é não fazer nenhuma nova tentativa de contratar o atacante, que, por enquanto, permanece no Sport. A diretoria do clube pernambucano avisa que só aceita liberá-lo pelo valor da multa, mas a vontade do jogador pode fazer com que eles mudem de opinião.

Diego Souza está confirmado como titular do Sport na partida diante do Atlético Paranaense, neste domingo, no Recife, e provavelmente voltará a falar do assunto após a partida. Enquanto isso, a diretoria do Palmeiras continua a busca no mercado por mais um atacante de área.

Anteriormente, os palmeirenses haviam tentado também Richarlison, do Fluminense, sem sucesso. O colombiano Borja é o único jogador do elenco que conta com a característica de centroavante.