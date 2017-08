Cuca inicia reformulação no elenco

Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras / Divulgação

A vitória sobre o São Paulo no clássico de domingo, pelo Campeonato Brasileiro, marcou o primeiro passo de um processo de reformulação no Palmeiras. A má fase recente, com a eliminação na Copa Libertadores e três rodadas sem triunfos no Brasileirão, levou o técnico Cuca a procurar alterar tanto o estilo de jogo, além de promover a entrada de novos jogadores no time.

“Precisamos entender que está havendo uma reformulação. A prova é os jogadores que têm entrado. Isso faz parte ao processo e vamos dar continuidade”, disse o treinador. No clássico, vencido por 4 a 2, o treinador deu chance ao meia Hyoran, que entrou no segundo tempo e fez o último gol do time. O jogador não disputava uma partida há quase três meses e a atuação lhe deve render mais chances.

LEIA TAMBÉM: Artilharia de Guerra evidencia problemas do ataque

“Vou seguir me esforçando ao máximo, me dedicando ao máximo em todo treinamento. Quero buscar meu espaço e vou continuar trabalhando demais para isso”, comentou Hyoran. O meia Raphael Veiga é outro que deve ser contemplado com mais oportunidades no elenco e ser testado como o outro substituto do venezuelano Alejandro Guerra.