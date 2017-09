Cuca faz testes, mas indica Palmeiras com a mesma formação

O técnico Cuca começou nesta terça-feira a esboçar a formação titular do Palmeiras para enfrentar o Atlético-MG, no próximo sábado, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. No treino na Academia de Futebol, a equipe iniciou com formação parecida ao time-base dos dias anteriores e, aos poucos, o treinador promoveu testes no coletivo contra os reservas.

Cuca iniciou o trabalho com a montagem somente da defesa, para depois começar a acrescentar a presença de outros atletas dos demais setores. A formação titular treinou com: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Thiago Santos, Tchê Tchê, Moisés e Guerra; Willian e Deyverson.

Entre os testes, Cuca colocou Jean como volante para a entrada de Mayke, Egídio no lugar de Michel Bastos e Dudu na vaga de Deyverson. A atividade contou ainda com a presença de jogadores da base na equipe adversária, mas não teve em campo o volante Felipe Melo. O jogador, recém-integrado ao elenco profissional, fez trabalhos físicos na caixa de areia.