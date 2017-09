Cuca faz mudanças para fixar o Palmeiras em novo esquema tático

As duas semanas livres para treinos devem transformar o estilo de jogo do Palmeiras. O técnico Cuca tem trabalhado a parte tática para fixar a equipe em um novo esquema, o 4-4-2. Após temporadas com diferentes variações do 4-3-3, o time terá uma formação diferente para atender aos planos do treinador de reformulação do modo de atuar.

A comissão técnica entendeu que era preciso mudar o esquema depois das eliminações na Copa do Brasil, para o Cruzeiro, e na Copa Libertadores, para o equatoriano Barcelona. Pela avaliação, o sistema do Palmeiras se tornou muito conhecido e mais facilmente anulado pelos adversários. Então, o 4-3-3 e as respectivas variações, como o 4-2-3-1, precisaram ser abandonadas.

LEIA TAMBÉM: Lei equatoriana atrasa chegada de Guerra ao Brasil para ver o filho

A transição de estilo começou antes do clássico com o São Paulo. Cuca fechou alguns treinos e iniciou os ensaios com o time no 4-4-2, inaugurado na vitória por 4 a 2 sobre o rival. A alteração ainda contempla com mais facilidade a entrada no time titular dos meias Guerra e Moisés. Ter os dois juntos na equipe é algo desejado pelo Palmeiras há tempos.