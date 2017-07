Cuca estuda escalar Zé Roberto como meia na partida contra o Barcelona-EQU

A boa atuação diante do Grêmio, no último sábado, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pode dar ao experiente Zé Roberto uma nova oportunidade de aparecer entre os titulares, mas desta vez como meia. O técnico Cuca elogiou bastante o jogador após a partida e o apontou como um dos melhores em campo, jogando como lateral-esquerdo.

“Acho que a função ideal para o Zé Roberto é no meio-campo. Por já ter feito esta função e não ter de correr atrás de pontas rápidos dos times adversários. Temos de analisar, ele é importante para nós”, disse o treinador palmeirense.

O meia venezuelano Alejandro Guerra se recupera de uma lesão no quadril e será reavaliado nesta segunda-feira, antes dos jogadores viajarem para enfrentar o Barcelona, de Guayaquil, no Equador, nesta quarta-feira, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A tendência é que o jogador fique pelo menos no banco de reservas.