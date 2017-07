Cuca elogia qualidade do elenco do Palmeiras após vitória sobre o Sport no Recife

O técnico Cuca e os jogadores elogiaram e ressaltaram a qualidade do elenco do Palmeiras após a vitória por 2 a 0 sobre o Sport, neste domingo, na Arena Pernambuco, no Recife, pelo Campeonato Brasileiro. Para este jogo, o treinador não pode contar com Willian e Mina (machucados), Tchê Tchê, Michel Bastos, Dudu e Borja (suspensos), além Guerra e Felipe Melo (poupados).

“Todos que jogaram têm condição de ser titular. Todos jogaram muito bem. O leque se abre. Como é bom dar oportunidades a jogadores que não vinham tendo chance para mostrar o potencial que mostraram. Ainda vai ter entrosamento, melhora física e técnica. Com o tempo isso vem”, analisou o treinador.

O discurso foi corroborado pelo volante Bruno Henrique, autor do primeiro gol e da assistência que resultou no gol de Keno, o segundo do Palmeiras no jogo.