Cuca diz ter barrado Egídio de jogo contra o Vasco para preservá-lo de pressão

O técnico Cuca, do Palmeiras, dedicou grande parte da entrevista coletiva depois do empate em 1 a 1 com o Vasco, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, para um jogador que não foi sequer relacionado para a partida em Volta Redonda (RJ). O treinador explicou ter tirado o lateral-esquerdo Egídio para preservá-lo e evitar novas pressões após ele ter perdido o pênalti decisivo para a eliminação na Copa Libertadores.

Na última quarta-feira contra o Barcelona, do Equador, o lateral-esquerdo teve o chute defendido pelo goleiro Máximo Banguera, o que decretou a eliminação palmeirense. “O Egídio é uma excelente pessoa, gosto dele como jogador também. Senti que era um jogo para preservá-lo. Hoje (domingo) nossa torcida cobrou muito, é o típico jogo de um time grande após eliminação, teve cobrança, como vai ter semana que vem em casa”, afirmou Cuca.

Egídio já sofria críticas da torcida antes mesmo de errar o pênalti. Com contrato somente até o fim deste ano, o lateral-esquerdo iniciou as conversas com a diretoria para prolongar o vínculo, segundo Cuca. Mas neste domingo, em Volta Redonda, o jogador sequer ficou no banco de reservas e permaneceu em São Paulo. Michel Bastos ganhou chance na lateral.