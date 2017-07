Cuca diz que não conta mais com Felipe Melo, mas nega afastamento do jogador

Felipe Melo não joga mais pelo Palmeiras enquanto Cuca for o técnico. O treinador concedeu entrevista coletiva neste sábado à noite, após a vitória alviverde por 2 a 0 sobre o Avaí, no Allianz Parque, e disse que por uma questão tática não pretende mais contar com o jogador, que seria um problema no futuro, caso ficasse no banco de reservas.

“O Felipe Melo é um jogador que só atuou em grandes clubes e jogando em alto nível. É natural que esse tipo de jogador, pela personalidade que tem, grande e forte, não se contente com uma ou outra situação de não estar jogando. A gente entende por tudo que ele significa para o futebol e ele não se contentar com isso. Tivemos uma conversa franca com ele e antecipei os fatos de um problema futuro, conversando diretamente com o jogador e o deixando a vontade para seguir a carreira dele em outro lugar”, disse o treinador.

Cuca preferiu não usar o termo ‘afastado’ para se referir ao volante. “Ele não foi afastado. Apenas, no que eu penso de equipe, não se encaixa a titularidade para ele a princípio e isso é algo que no futuro poderia me dar problema. Mas quero deixar claro que não tem nada dessa coisa de ‘laranja podre’, de ruim de elenco, pelo contrário. Ele é um profissional preservado”, afirmou o comandante palmeirense.